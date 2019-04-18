Москва, 18 апреля, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Законопроект о субсидировании ставки ипотеки до 6% внесла в Госдуму глава комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи Тамара Плетнёва (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Закрепляется норма о субсидировании процентной ставки до уровня 6 процентов годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставленным семьям с двумя и более детьми.

Также прописывается норма о возможности направления соответствующих денежных средств также на приобретение жилья на вторичном рынке.

Плетнёва уверена, что социальная значимость мер поддержки многодетных семей требует регулирования на уровне закона, а не подзаконного акта в виде постановления.