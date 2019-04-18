Вашингтон, 18 апреля, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Арест гражданина США, пытавшегося внести в католический собор Святого Патрика в Нью-Йорке несколько канистр бензина, произведен местной полицией, 18 апреля сообщила телекомпания CNN.

jadepalmer Собор Святого Патрика в Нью-Йорке

По информации, предоставленной CNN, инцидент произошел вечером 17 апреля. Виновник происшествия, мужчина 37-и лет, который, согласно поступившей информации, уже совершал действия, привлекавшие внимание представителей органов охраны правопорядка.

Как сообщает телекомпания, данный гражданин, войдя в собор, попытался вылить на пол содержимое канистр, но был замечен охраной, воспрепятствовавшей ему осуществить намерение. Виновник инцидента был выдворен из храма и после допроса, проведенного полицией, которую вызвала служба охраны, арестован.

Представитель полицейского департамента Нью-Йорка Джон Миллер, комментируя происшествие, сообщил что при обыске у арестованного нашли несколько зажигалок и бутылку с зажигательной смесью

Как ранее сообщало ИА REGNUM , 11 апреля произведен арест человека, которому инкриминируют организацию поджогов на территории штата Луизиана 26 марта, 2 апреля и 4 апреля в приходе Сент-Лэндри. Пострадали так называемые «черные» церкви, прихожане которых имеют африканское происхождение.