Улан-Удэ, 18 апреля, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Таксисты в столице Бурятии — городе Улан-Удэ — вышли на акцию протеста с требованием сохранить обязательный жёлтый цвет для машин такси. Протестующие собрались утром 18 апреля на площади Советов в центре Улан-Удэ и заняли все доступные места на парковке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

По данным Байкал-Daily, в акции приняли участие около 40 машин жёлтого цвета.

Народный хурал (парламент) республики готовит законопроект, отменяющий требование для автомобилей такси быть обязательно жёлтого цвета. По мнению перевозчиков, это решение может привести к росту числа нелегальных таксистов.

«Пассажир, садясь в такси, должен быть уверен, что он едет в такси, а не в машине какого-то частника. Человек не будет опасаться, что его могут отвезти куда-то в лес и что-нибудь с ним сделать. Жёлтый цвет позволяет машину выделить из потока автомобилей», — передает информагентство слова одного из участников акции.

Напомним, что действующий закон, согласно которому все автомобили такси должны быть выкрашены в жёлтый цвет, был принят региональным парламентом в 2014 году. К слову, тогда это решение также вызвало горячие споры, некоторые депутаты обвиняли инициаторов в лоббировании неких интересов.