Анкара, 18 апреля, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар ответил на вопросы журналистов о своих переговорах с американским коллегой Патриком Шанаханом и заявил: «Наши работы по укреплению стратегического партнерства в таких сферах, как экономика и безопасность, продолжаются. Одной из них выступает и проект истребителя пятого поколения F-35. Мы участвуем в нем. Как участник проекта Турция выполнила все возложенные на нее обязательства. Это признано всеми сторонами. Мы ожидаем, что восемь других стран, участвующих в общем проекте F-35, особенно США, также выполнят свои обязательства перед нами. Мы нашли возможность коснуться этого вопроса ещё раз».По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар сообщил, что его переговоры с главой Пентагона прошли в высшей степени доброжелательно и оказались очень конструктивными. Он добавил, что с удовольствием наблюдал, что во многих вопросах, по которым произошел обмен взглядами, Турция и США придерживаются близких подходов. Хулуси Акар упомянул о том, что проблема проекта F-35 была на повестке переговоров, и подчеркнул, что, в рамках поставки истребителей Турции, летная подготовка пилотов и обучение технического персонала на американских авиабазах продолжается. Министр обороны Турции также добавил, что на переговорах поднимался вопрос российских ЗРК (зенитно-ракетный комплекс) С-400 и американских Patriot, и сообщил, что американская сторона сделала новые предложения поставки своих систем, которое изучается турецкими специалистами.