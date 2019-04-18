Санкт-Петербург, 18 апреля, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Государственный Эрмитаж в очередной раз вынужден эвакуировать посетителей из своих залов в связи с получением угрожающих сообщений. Это особенно обидно в связи с тем, что сегодня в музее — день бесплатного посещения, который пользуется большой популярностью у петербуржцев и гостей города.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

«В Эрмитаже было получено сообщение об угрозе теракта. В связи с этим проводится эвакуация посетителей. Здания музейного комплекса закрыты на вход», — сообщается в официальном аккаунте Эрмитажа в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что утро 18 апреля в Петербурге началось с массовой эвакуации судебных и школьных зданий. Затем волна эвакуаций затронула здания торговых центров, гипермаркетов, районных отделений Пенсионного фонда, ресторанов быстрого питания и других объектов массового пребывания людей.

Часть зданий, в том числе судов, уже проверили сотрудники правоохранительных органов, которые не нашли ничего опасного.

Как сообщало ИА REGNUM, начиная с февраля, в Петербурге практически ежедневно происходят эвакуации из учебных, развлекательных, административных и других общественных зданий, из учреждений культуры после получения угроз о «заминировании». Ни в одном случае угроза взрыва не подтвердилась. По данным властей, почти все угрозы поступают из-за рубежа.