Москва, 18 апреля, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Закон о возможности отсрочить платежи по ипотечному кредиту на квартиру в сложной жизненный ситуации Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

О необходимости таких ипотечных каникул заявил президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Так, по его словам, граждане, которые оказались в непростой ситуации, могут получать отсрочку по ипотечным платежам. Затем президент также отметил, что такие нормы должны коснуться как новых кредитов, так и уже ранее оформленных.

Закон устанавливает, что каникулы можно оформить на полгода. Оформить такую отсрочку сможет не каждый человек. Ипотечные каникулы могут распространяться только на кредиты, взятые не единственное жилье, если заемщик попал в трудную жизненную ситуацию и ранее по своей просьбе не менял условия договора о кредите.

Закон также прописывает, что именно считать трудной жизненной ситуацией. Так, под это определение попадают граждане, оставшиеся без работы, инвалиды I или II группы и граждане, которые более двух месяцев находятся на больничном. Кроме того, трудной жизненной ситуацией также считается снижение дохода гражданина больше 30%. Но для оформления каникул его платежи по ипотеке должны превышать 50% от дохода.

Возможность оформить ипотечные каникулы появится в том числе и у заемщиков, на иждивении у которых увеличилось количество несовершеннолетних детей или инвалидов. При этом на каникулы смогут претендовать только те, чей доход снизился на 20%, а платежи по кредиту превышают 40% от ежемесячного дохода.

Закон также прописывает, что ипотечные каникулы не коснутся «дорогого жилья». Так, в законе установлено, что правительство определит размер кредита, на который можно оформить каникулы. Но пока правительство не приняло такого решения, максимальный размер ипотечного кредита, на который можно оформить ипотечные каникулы, составляет 15 млн рублей.