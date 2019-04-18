Ульяновск, 18 апреля, 2019, 11:04 — ИА Регнум. В Ульяновской области на землях лесного фонда начались лесовосстановительные мероприятия. Работы проведены на площади 100 га, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве природы и цикличной экономики.

Mpr73.ru Лесовосстановительные работы в Ульяновской области

Работы ведутся арендаторами лесных участков и сотрудниками Центра по обеспечению пожарной безопасности на неарендованных лесных участках Сенгилеевского, Ульяновского, Кузоватовского и Радищевского лесничеств. На сегодняшний день искусственное лесовосстановление проведено на площади 100 га. В министерстве отмечают, что подготовлено в качестве посадочного материала 19 млн сеянцев, что достаточно для закладки лесных культур в 2019 году.

«В целях ускорения схода снега и вскрытия в лесных питомниках было проведено чернение для предотвращения распространения болезней, проделаны продуха, а также изготовлены снежные «холодильники» для последующей консервации посадочного материала», — отметил министр природы Дмитрий Федоров.

В целях своевременного и качественного проведения весенних лесокультурных работ используется 118 гусеничных и колесных тракторов, 73 культиваторов, 11 сеялок для лесных питомников, 85 плугов, 26 лесопосадочных машин. В лесовосстановительных мероприятиях задействованы 4264 лесокультурных рабочих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ульяновской области суд обязал региональное минприроды провести лесоустройство на площади более 900 га, где подобные работы не проводились почти 40 лет. Речь идёт о десяти лесничествах из 19. Также выяснилось, что в лесах, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций Базарносызганского лесничества, лесоустройство не проводилось более 39 лет. Общая площадь территории составила 8369 га. Решением суда на министерство природы возложены обязанности по выполнению лесоустройства в границах лесничества.