Кабул, 18 апреля, 2019, 17:57 — ИА Регнум. 17 апреля Министерство экономического сотрудничества и развития Федеративной Республики Германия опубликовало официальное заявление, согласно которому страна намерена инвестировать в Афганистан 64 миллиона долларов США.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», эти инвестиции будут направлены на создание условий для надлежащего управления государством и устойчивого экономического развития, в том числе на развитие городской и муниципальной инфраструктуры.

В заявлении сказано, что ФРГ также выделит дополнительные 112 млн долларов Целевому фонду развития Афганистана. Всего с 2001 года Германия инвестировала порядка 4,5 млрд долларов в развитие Афганистана.

ФРГ ожидает, что в ответ на предоставленные средства правительство Афганистана выполнит свои обязательства в сфере проведения реформ, нацеленных на борьбу с коррупцией, предотвращение нарушений прав женщин и создание равных условий, а также на достижение прозрачности в секторе добычи полезных ископаемых.