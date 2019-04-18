Санкт-Петербург, 18 апреля, 2019, 11:01 — ИА Регнум. В Петербурге представители международных организаций призвали к объединению усилий по борьбе с терроризмом. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко открыла в Таврическом дворце Конференцию по противодействию международному терроризму (совместно с международными парламентскими организациями).

Iacis.ru Таврический дворец

Как передает корреспондент ИА REGNUM, Матвиенко указала на все более широкое использование сетевых технологий для распространения экстремистских идей. Она заметила, что межпарламентские организации, такие как МПА СНГ, могут совместными усилиями внести свой вклад в борьбу с радикалами.

«Я уверена, что такое взаимодействие сможет значительно продвинуть наши общие инициативы. Считаю, что хороший импульс для дальнейшего сотрудничества может дать проведение запланированной на 2022 год Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу», — сказала Матвиенко.

В мае 2018 года эта инициатива была одобрена Организацией Объединенных Наций, конференция состоится в России.

«Уверена, что именно открытый диалог между представителями мировых конфессий, главами государств, парламентариями поможет нам лучше понимать друг друга и объединить усилия в общей борьбе с глобальными угрозами», — заявила Валентина Матвиенко.

Председатель ПАСЕ Лилиан Мари Паскье поблагодарила Матвиенко за прием, оказанный международным гостям в Петербурге. Паскье отметила, что основная задача ПАСЕ состоит в том, чтобы защитить права и свободы 730 млн граждан, живущих в Европе. По ее мнению, необходимо констатировать недостаточность укрепления мер безопасности в противодействии терроризму.

«Совершенно ясно, что для того, чтобы эффективно бороться с этим злом, нам нужны новые действия, альтернативные высказывания, которые можно противопоставить экстремизму», — сказала Паскье.

На конференции в Петербурге планируется обсудить роль международных институтов в противодействии терроризму, предотвращении использования сетевых технологий для распространения экстремистских идей, совершенствовании законодательства в целях преследования террористов и пресечения финансирования терроризма.