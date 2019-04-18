Москва, 18 апреля, 2019, 12:00 — ИА Регнум. В кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга пройдёт показ фильма «Разомкнутые объятия» от режиссёра Педро Альмодовара. Ретроспективу картины 11 мая устроит проект «Артпоказ».

Пресс-служба проекта «Артпоказ» «Разомкнутые объятия»

Картина рассказывает о Матео Бланко — известном режиссёре и сценаристе, давно живущем под псевдонимом Гарри Кейн. Четырнадцать лет назад в страшной автомобильной аварии он потерял зрение и любимую женщину. Теперь о нем заботится его давняя подруга Джудит и её сын Диего. Последний стал незаменимым помощником в процессе написания сценариев. Эту размеренную жизнь нарушает смерть известного бизнесмена Эрнесто Мартеля. Кейн вспоминает прошлое и рассказывает Диего историю любовного квадрата, которая закончилась той страшной катастрофой.

Пресс-служба проекта «Артпоказ» Пенелопа Крус

Фильм тепло приняли критики и рядовые зрители, особенно отмечая неповторимый стиль Педро Альмодовара и актёрскую игру Пенелопы Крус.

«История сначала может показаться простой: фильм о ревности и мести с роскошной Пенелопой Крус — но по мере развития повествования он раскрывает сложную и загадочную структуру, полную изгибов и разворотов. Истинное наслаждение наблюдать за этой жестокой романтической историей. Назовите это Альмодоваварией, синдромом, от которого некоторые из нас более чем счастливы страдать», — пишет автор New York Times.

Главные роли в фильме исполнили Пенелопа Крус, Луис Омар, Бланко Портильо и др. Показ картины состоится в кинотеатрах «Родина» (Санкт-Петербург) и «Космос» (Москва) на испанском языке с русскими субтитрами в 21:00.