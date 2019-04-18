Екатеринбург, 18 апреля, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Новый виток протестов в связи с реформой по обращению с ТКО начнётся в России после того, как с неплательщиков начнут взыскивать задолженности и неплатежи за вывоз мусора. Об этом заявил вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Якимов на заседании областного совета представительных органов муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

«Скоро начнётся претензионная работа. Здесь будет всплеск и протестов, и всего остального», — сказал Якимов.

Депутат возглавляет в заксобрании рабочую группу по реформе по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

«Антимонопольной службой и прокуратурой была проведена работа. Я думаю, что уже накапливается материал, которые даст основания вернуться к теме и тарифов, и нормативов!» — сказал парламентарий.

Якимову также не понравилось, что региональные операторы не ведут работу по снижению расходов на деятельность, что могло бы также снизить тариф.

Напомним, в среднем за вывоз мусора после мусорной реформы по России платит около 50,3% горожан. При этом встречаются регионы, где платит лишь от 5% до 30% жителей. Во многих субъектах РФ реформу встретили массовыми протестными митингами.

Добавим, в Свердловской области вопрос находится на контроле губернатора Евгения Куйвашева. Он же лично контролирует вопрос о снижении платы за вывоз мусора. По его поручению прорабатывается вопрос о снижении платы. Этого удастся достичь с помощью уменьшения налоговой нагрузки на региональных операторов.

«Первая ласточка» уже есть. 14 марта правление Региональной энергетической комиссии снизило тарифы на 1,1−1,7%. Но самого существенного понижения можно будет добиться после законодательных изменений на федеральном уровне.