Москва, 18 апреля, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Состояние 200 богатейших российских предпринимателей составляет $496 млрд, соответствующий данные опубликовал журнал Forbes.

Диего Ривера. Эксплуататоры. 1926

Так, самым богатым бизнесменом в России стал совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием в $24 млрд, на втором месте — глава Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин ($21,3 млрд). Замыкает тройку лидеров президент Лукойла Вагит Аликперов ($20,7 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Bloomberg Billionaires Index включило братьев из Вологды Игоря и Дмитрия Бухман в рейтинг самых богатых людей. Состояние каждого из братьев, основавших компанию по разработке компьютерных игр Playrix Holding Ltd, оценивается в $1,4 млрд.

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