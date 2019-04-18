Меймене, Афганистан, 18 апреля, 2019, 21:22 — ИА Регнум. 17 апреля официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) Национальными силами безопасности и обороны Афганистана была отбита организованная атака движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в ходе которой было ликвидировано 11 боевиков, еще 21 получили ранения различной степени тяжести.

DVIDSHUB Национальная армия Афганистана

По сообщению афганского новостного издания Khaama News, это была уже третья попытка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взять под контроль уезд Давлатабад проивнции Фарьяб. Предыдущие две атаки также были отбиты Национальными силами безопасности и обороны Афганистана.

По словам официальных представителей 209 корпуса Национальной армии Афганистана, среди ликвидированных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) числится по меньшей мере два высокопоставленных командира группировки, ответственных за руководство операциями движения на территории провинции Фарьяб.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.