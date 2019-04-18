Москва, 18 апреля, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Подготовка к выступлению премьера-министра Дмитрия Медведева продолжалась более четырёх недель в активной фазе, когда поступали вопросы от депутатов и министерства помогали готовить ответы, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Но, премьер-министр выступил со вступительным докладом, который расширил тематику выступления фактически до программного заявления правительства РФ, и это на моей памяти впервые.

Выступление можно назвать идеальным. Все было продумано, даже костюм и цвет галстука не отвлекали от сути», — считает политолог.

Баширов отметил, что Медведев засыпал депутатов цифрами и деталями, давал ответы на вопросы, которые ещё не прозвучали, но самое интересное в том, что он анонсировал серьезные стратегические решения относительно экономики страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля 2019 года в Госдуме премьер-министр Дмитрий Медведев представил отчёт о работе правительства за 2018 год.

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