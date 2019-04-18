Стокгольм, 18 апреля, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Швеция планирует сократить объёмы дотаций на сельское хозяйство, получаемых ею от Европейского союза, и в перспективе и вовсе перейти на независимость от прямых денежных влияний ЕС. Об этом сообщает шведский телевизионный канал SvT.

(сс) News Øresund — Johan Wessman Поле

Сообщается, что на данный момент 60 тысяч работников шведской сельхозиндустрии получают дотации в размере около 1,3 млрд долларов США, и эта сумма составляет более половины затрат Швеции на сельское хозяйство. По словам фермеров, подобное решение крайне нежелательно для индустрии.

— Высокие стандарты на продукты питания, которые поддерживаются в Швеции, затрудняют конкурентную борьбу с другими странами. Вполне разумно, что мы получаем компенсацию за это, — заявил Юхан Оклинд, исполнительный директор шведской компании Vadsbo mjölk.

Решение шведского правительства отказаться от поддержки Европейского союза в сфере сельского хозяйства находится на обсуждении в связи с переговорами о принятии бюджета ЕС на следующий семилетний срок. Еврокомиссия планирует перераспределить расходы с сельхозсектора на оборону, науку и развитие инноваций.