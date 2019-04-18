Великий Новгород, 18 апреля, 2019, 10:36 — ИА Регнум. В Великом Новгороде объявлен всенародный сбор средств на создание памятника, посвящённого жертвам Колмовской трагедии. Как сообщили ИА REGNUM в думе Великого Новгорода, установка мемориала оценивается в 20,5 млн рублей.

Duma.novreg.ru Эскиз памятного знака жертвам Колмовской трагедии

Сбором пожертвований занимается Новгородское областное отделение Российского общественного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооружённых сил.

Автором проекта памятника, который хотят установить на месте трагедии, стал скульптор Сергей Гаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в трагедии, получившей название Колмовской, погибли около тысячи человек. В сентябре 1941 года, во время оккупации Новгорода, немецкое командование под предлогом эвакуации вывезло из Колмовской психиатрической больницы около 200 больных, предварительно сделав инъекции препарата скополамин в увеличенной, смертельной дозе. Остальные пациенты больницы, а также другие больные и раненые красноармейцы были брошены умирать от голода. Зиму 1941−1942 годов никто из них не пережил. 28 августа 2018 года в сквере у Новгородской областной клинической больницы (она находится на месте уничтоженной) состоялась торжественная закладка первого камня памятника.