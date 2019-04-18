Москва, 18 апреля, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Закон, направленный на упрощении процедуры проведения закупок для государственных и муниципальных нужд, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 18 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Инициатива, в частности, позволяет заказчикам не платить исполнителям аванс, если цена контракта уменьшилась более, чем на 25%. Кроме того, закон также увеличивает максимальную цену контрактов короткого аукциона. Речь идёт о конкурсах в электронной форме, которые длятся не более 7 дней. Сегодня его максимальная сумма достигает 3 млн рублей.

Изначально авторы инициативы предлагали увеличить сумму такого аукциона до 50 млн рублей, а в области строительства до 500 млн рублей. Однако накануне премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе отчёта о работе правительства в 2018 году предложил доработать инициативу. Для этого депутатам пришлось повторно рассмотреть её во втором чтении и затем принять в третьем.

Так, максимальная стоимость контрактов для коротких аукционов составит 300 млн рублей. В случае с контрактами для нужд строительства, возможная цена увеличивается до 2 млрд рублей.

Помимо этого, по предложению премьера, в законе также будет пересмотрена возможность закупки лекарственных препаратов у единственного поставщика. Так, сегодня такие закупки можно проводить только на сумму от 200 тыс. рублей. Теперь же их возможная цена поднимется до 1 млн рублей. Это облегчит доступ тяжелобольных граждан к лекарствами, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Речь идет о препаратах, которые назначаются по решению врачебной комиссии, например, в случае индивидуальной непереносимости аналогов. В настоящее время такие закупки можно делать на сумму, не превышающую 200 тыс. рублей», — заявил Володин.

Кроме того, закон в целом увеличивает сумму контрактов, которые можно заключать с единственным поставщиком — теперь она составит 300 тыс. рублей.

Инициатива также прописывает особые правила проведения закупок и для малого бизнеса. Так, те предприятия, которые могут продемонстрировать успешный опыт работы по госзакупкам, сможет получить дополнительные меры поддержки. В частности, им не придётся предоставлять обеспечительные меры в виде залогов, гарантий и прочих документов.