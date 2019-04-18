Чита, 18 апреля, 2019, 10:56 — ИА Регнум. В Забайкалье штормовой ветер с порывами до 28 метров в секунду, по прогнозам синоптиков, ожидается завтра, 19 апреля, а с сегодняшнего для власти региона ввели ограничение пребывания граждан в лесах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Не жги лес!

Как следует из официального сообщения забайкальского министерства природных ресурсов, запрет касается также выезда в лес на транспортных средствах. Одновременно с этим в лесных массивах начинаются определённые виды работ, направленные на обеспечение пожарной безопасности.

Также с 18 апреля в соответствии с распоряжением профильного министерства, пожароопасный сезон открыт на землях лесного фонда Могочинского, Тунгокочинского и Сретенского ГКУ «Управления лесничествами Забайкальского края».

По состоянию 17 апреля, на территории лесного фонда Забайкальского края действует два лесных пожара в Александрово — Заводском и Чернышевском районах общей площадью 12.5 га. В борьбе с огнём участвуют 29 человек и четыре единицы пожарной техники. Общая площадь локализованных возгораний составила 45 гектаров. За сутки на территории лесного фонда Забайкальского края ликвидировано четыре пожара.

Напомним, ранее о необходимости работы в режиме «ошпаренной кошки» на заседании краевой комиссии по ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности заявил заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв. По его словам, наибольшие опасения по пожароопасности вызывают Петровск-Забайкальский и Хилокский районы, в то время как укомплектованность «Забайкаллесхоза» пожарными составляет пока что около 80%.