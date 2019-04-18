Блоги домашних животных порой могут соревноваться в популярности со звёздами мировой величины. Дружба человека и домашнего питомца просочилась в информационную среду и привлекает внимание тысяч, а иногда даже миллионов пользователей. Вместе с тем развлекательный контент нередко оказывается еще и полезным. ИА REGNUM подготовило подборку аккаунтов в соцсетях, которые расскажут, как ухаживать за животными, и точно заставят улыбнуться.

Цитата из к/ф «Эйс Вентура: Розыск домашних животных». реж Том Шэдьяк. 1993. США Братья наши меньшие

@jiffpom

Померанский шпиц Джифф — звезда не только Instagram, но и других площадок. Его, например, можно увидеть в клипе Кэти Перри на песню Dark Horse.

Однако популярность псу принесла вовсе не коллаборация с известной певицей. В 2014 году Джифф побил два мировых рекорда: он быстрее всех пробежал 10 метров на задних лапах и 5 метров — на передних.

https://www.instagram.com/p/BiC241uhuHs/

@realgrumpycat

Не меньшей популярностью может похвастать кошка по кличке Соус Тардар, известная в сети как Grumpy Cat. В 2012 году её хозяйка опубликовала фотографию котёнка с необычной внешностью на платформе Reddit. После этого в интернете появился новый мем, которым юзеры до сих активно пользуются. В мае 2013 года «Сердитый котик» получил премию Webby Award в номинации «Мем года».

https://www.instagram.com/p/BmJpw3XBTiY/

@veryire

Бывший редактор Cosmopolitan Ирина Голдман решила бросить работу и уехать в США вместе с мужем и собакой. Со своей хаски Спейс девушка исколесила Америку и Европу, а недавно поучаствовала в экспедиции на Эльбрус. Ирина не только рассказывает о своих путешествиях, но и ведет рубрику «Говорящая собака», в которой делится «мыслями» Спейс. Аккаунт блогерки попал в рейтинг Glamour Influencers Awards 2018 в категории «Travel-гид».

https://www.instagram.com/p/BlzgvQtnQcv/

@gleb_kornilov

Еще один путешественник, бессменным спутником которого является собака — Глеб Корнилов. Он посвятил своему мопсу Чубаке не только Instagram-аккаунт, но и канал на YouTube. Глеб рассказывает об уходе за питомцами, делится советами и тестирует зоопродукцию.

Например, в одном из недавних постов блогер рассказал, как приучить собаку к воде. Однако, похоже, пользователи подписываются на аккаунт Чубаки вовсе не из-за советов, а из-за юмора, который присутствует в каждой записи о псе.

https://www.instagram.com/p/BmzuW88Hfx4/

@jenikrauze

Порой героями одного блога становятся сразу два домашних питомца. Семья джек-расселов из Белоруссии — яркий пример такого «сотрудничества». Недавно Холст и Мона Лиза стали родителями, и теперь уютные фотографии их Instagram-аккаунта едва умещают такое большое количество собак.

Помимо оригинальных снимков, хозяева собак подробно рассказывают об их жизни и делятся советами по уходу за джек-расселами.

https://www.instagram.com/p/BnblljXhClM/

@bileckaya

Один блог на двоих делят также бигль Миша и дворняга Муха. Судя по фотографиям, больше всего Миша любит спать в необычных позах. Чего не скажешь о Мухе. Её любимое занятие — проводить время на свежем воздухе с утра и до ночи. Несмотря на разные характеры, собаки отлично ладят и с удовольствием проводят время вместе. Неудивительно, что за жизнью двух антиподов наблюдают тысячи подписчиков.

https://www.instagram.com/p/Bk3Htp-gkcJ/

@mensweardog

Представитель породы сиба-ину по кличке Боди — самый модный пёс в мире. В апреле 2015 года Дэвид Фунг и Йена Ким выпустили книгу The new Classics — сборник советов для мужчин по современному городскому стилю. Чтобы привлечь внимание читателей, авторы использовали в качестве героя Боди, а для продвижения книги завели ему аккаунт в Instagram.

Вскоре книга переросла в полноценный проект, а собака-модель периодически появляется на рекламных плакатах Salvatore Ferragamo, ASOS, Victorinox Swiss Army и других брендов.

https://www.instagram.com/p/Bl6XUSFgdGg/

@juniperfoxx

Кто сказал, что дома можно держать только котов, собак и других «стандартных» питомцев? Именно так подумали хозяева лисы Джунипер, которая с рождения живёт в квартире. С недавних пор под одной крышей с Джун поселился еще один житель — лисёнок Фиг, которого спасли с меховой фермы. Во время стрижки шерсти ему занесли инфекцию, из-за которой Фиг лишился глаза, задней лапы и нескольких пальцев на передней лапе. Хозяева лисиц не только рассказывают об их жизни, но и делятся советами о том, как можно помочь попавшим в беду животным.

https://www.instagram.com/p/BmBtzrEA86Q/

@pumpkintheraccoon

В России еноты в качестве домашних животных — та еще диковинка, однако на Багамских островах, где живет енот Тыковка, это обычная история. Животное свалилось на голову своей будущей хозяйке в буквальном смысле — енот упал с дерева на заднем дворе женщины и сломал лапу. С тех пор Тыковка стал полноценным членом семьи, в составе которой есть еще две спасенные собаки.

Их хозяева не пишут об особенностях содержания дикого животного, но судя по фотографиям, енот чувствует себя полноправным хозяином.

https://www.instagram.com/p/BZBgHbJh_mm/

@darcytheflyinghedgehog

Обычно ежи не приветствуют контактов с людьми и оборонительно сворачиваются в клубок, но только не белый ёж по кличке Мэтью. Он становится героем множества необычных фотографий и с удовольствием нежится в руках своих хозяев.

https://www.instagram.com/p/BnbY0SYhyae/

Блог в современном мире — не просто увлечение, а полноценная профессия. Нередко к такой работе привлекают домашних любимцев, которые приносят своим хозяевам определенный доход. Впрочем, упрекать блогеров в использовании животного труда не приходится, ведь от питомцев не требуется никаких усилий. Зато аккаунтам с их фотографиями и видеозаписями гораздо легче набрать заветные цифры в графе «Подписчики». И это неудивительно — удовольствия и положительных эмоций от такого контента не меньше, чем от общения с домашними животными.

К тому же часто питомцы участвуют в блогерской жизни не только ради подписчиков, но и для привлечения внимания к куда более серьезным проектам, будь то личный бизнес или помощь бездомным животным. Тот факт, что умилительные образы питомцев хорошо продаются, был установлен ещё до появления интернета. Поэтому обратить внимание на какую-либо кампанию при помощи животного — практически беспроигрышный вариант. Таким образом, медийными персонажами становятся уже вовсе не люди, а сами животные.