Санкт-Петербург, 18 апреля, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Идею заменить платежи за экологические нарушения на налог, зависящий от финансовых показателей, можно сравнить с идеей замены штрафов за нарушение ПДД на налог на водителей и пешеходов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 18 апреля, глава организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук, комментируя сообщения о возможном введении экологического налога.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Ранее глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов сообщил «Российской газете», что идея замены платежей за сбросы неочищенных стоков на экологический налог обсуждается в правительстве. Кириллов полагает, что такое изменение «может быть дополнительным стимулом для «грязных» промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки».

Государство помогает предприятиям, модернизирующим очистные сооружения, в частности, субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели, отметил чиновник.

«Если собираемые средства остаются в регионе — это положительный фактор. А если федеральные власти планируют забирать их в центр, после чего перераспределять, решая, кто в них больше нуждается, — это бессмысленно.

Сама идея замена платежей за превышение выбросов или за пользование окружающей средой на налог кажется странной. Налог ведь зависит не от экологических, а от экономических показателей. Очень «интересное» предложение, логика примерно такая же, как если вместо штрафов за нарушение ПДД брать налог, причем не только с автомобилистов, но и с пешеходов.

Всякий смысл модернизации производства теряется. Остается лишь соблазн показывать меньше прибыли», — отметил Юрий Шевчук.