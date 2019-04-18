Дербент, Дагестан, 18 апреля, 2019, 12:54 — ИА Регнум. В уничтожении плодородной почвы и массовой вырубке деревьев обвинили жителя Дагестана. Суд обязал нарушителя возместить нанесённый лесному фонду ущерб, который оценён в 149 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 18 апреля в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Вырубка леса

Установлено, что в 2014 году виновный с применением экскаватора и погрузчика незаконно занимался добычей бутового камня (известняка) на участке лесного фонда города Дербента. В результате произведенной распланировки территории на площади почти 14,3 тыс. кв. м был уничтожен и перемещён плодородный слой лесной почвы. Кроме того, были вырублены деревья породы «дуб» общим объемом 114 куб. м.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года в Дагестане были закрыты более 70% имевшихся в республике предприятий по производству кирпича. Из 60 заводов перестали функционировать 44, работавшие напольным методом. Столь решительные меры властями региона были приняты в связи с тем, что предприятия загрязняли атмосферу и уничтожали плодородную почву.

На землях, деградировавших от напольного обжига кирпича, будет проводиться рекультивация. Вместо закрывшихся заводов в республике должны быть построены современные высокотехнологичные предприятия. Для них определены территории, а предприниматели смогут участвовать в аукционах на право разработки месторождений кирпичных глин.