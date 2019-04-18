Москва, 18 апреля, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на защиту детей от вредной для них информации, передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля. Список вредной информации дополняется информацией, содержащей изображение или описание сексуального насилия.

Иван Шилов ИА REGNUM Жириновский

Кроме того, для организаторов зрелищных мероприятий, где может демонстрироваться запрещенная для детей информационная продукция, вводится обязанность не допускать на такое мероприятие лиц, не достигших 18 лет.

Прописывается запрет на распространение запрещенной информации для детей на расстоянии менее чем 100 метров по прямой до школ, поликлиник, оздоровительных лагерей, стадионов.

Запрещается продажа, прокат, аренда, а также выдача из фондов общедоступных библиотек информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей, лицам, не достигшим 18 лет.

При размещении анонсов фильмов, содержащих информацию, запрещенную для распространения среди детей, не допускается использование фрагментов указанных фильмов, содержащих такую информацию.

При этом прописывается, что положения о маркировке информационной продукции знаком ограничения по возрасту («0+», «6+», «12+», «16+» и «18+») не распространяются на информационную продукцию, поступившую в фонды общедоступных библиотек до дня вступления в силу этого закона. Закон же распространятся на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2012 года.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе дискуссии высказал опасения, что молодежь найдет возможность «прошмыгнуть» мимо контролера в кино, а само требование предъявить паспорт «унижает» молодых людей, уверен депутат Госдумы.