Ярославль, 18 апреля, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Ярославские перевозчики крайне встревожены планами мэрии города отказаться от использования маршрутных такси. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал глава ассоциации «Ярославский союз профессиональных перевозчиков» Александр Болтовнин.

City-yaroslavl.ru Маршрутное такси в Ярославле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 апреля мэр города заявил, что с 2020 года в городе не будет перевозок по нерегулируемому тарифу (это и есть маршрутные такси). Свидетельства о праве работать на маршрутах будут расторгнуты с бизнесменами досрочно.

«Люди переживают, как будет складываться их бизнес. Много кредитов, много лизинга. Доверие к власти мы теряем. Институт развития стратегических инициатив мэрии проводил опрос, там точно написано, что 72% ярославцев удовлетворены качеством обслуживания пассажиров в нашем городе. Но если есть какие-то замечания, мы всегда открыты. Давайте выслушаем эти замечания, сядем, откорректируем», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Болтовнин.

Александр Болтовнин опасается, что действия мэрии приведут к монополизации городских перевозок, а пострадать от этого могут пассажиры.

«Я всегда за баланс муниципального и коммерческого транспорта. Это очень важно. Нельзя все яйца складывать в одну корзину. Мы уже имели примеры, когда муниципальное предприятие в конце прошлого года осталось без денег, и у них не было денег на топливо, и город был парализован. Если это будет в целом по всем перевозчикам, то это будет беда для Ярославля», — считает Александр Болтовнин.

Пока что перевозчики не понимают в полной мере планы городских властей. Если в городе весь транспорт будет работать только по регулируемому тарифу, то каков будет этот тариф? Будут ли маршруты выставляться на конкурс и какие? Каковы будут условия этих конкурсов, и не займут ли места ярославских бизнесменов подмосковные предприниматели, как это произошло в Переславле, где нынешний мэр уже осуществил транспортную реформу?

Глава союза перевозчиков надеется, что мэрия даст ответы на эти вопросы, а принятые решения будут учитывать интересы властей, пассажиров и предпринимательского сообщества.