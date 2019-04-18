Лондон, 18 апреля, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Риск заболевания раком кишечника резко возрастает у людей, которые ежедневно употребляют в пищу даже небольшое количество красного мяса. Об этом говорится в научной работе, поведённой учёными из Оксфордского университета.

Аннибале Карраччи. Лавка мясника. 1590

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В ходе шестилетнего исследования, результаты которого опубликованы в издании International Journal of Epidemiology, специалисты установили, что употребление 76 г красного и обработанного мяса в день повышает вероятность заболеть раком кишечника на 20% по сравнению с теми, кто ежедневно употреблял 21 грамм и менее.

Оказалось, что каждый добавленный к рациону ломтик бекона (это приблизительно 29 г) способен серьёзно повлиять на риски развития рака. Например, у тех, кто употребляет всего 25 г колбасы или бекона ежедневно, опасность развития онкологического заболевания возрастала на 20%.

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А вот те, кто предпочитал клетчатку из хлеба и сухие завтраки из хлопьев, имели на 14% более низкий риск колоректального рака.

Добавим, что всего в исследовании приняли участие 500 тысяч мужчин и женщин, проживающих в Великобритании. Их возраст составил от 40 до 70 лет. За время исследования раком толстого кишечника заболели более 2,6 тысячи его участников.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одним опасным продуктом является сахар. Его чрезмерное употребление увеличивает риск возникновения онкологических заболеваний. Такой вывод по результатам экспериментов сделали учёные Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США.