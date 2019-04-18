Астана, 18 апреля, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с состоянием боевой готовности Вооруженных сил республики, сообщили 18 апреля в пресс-службе главы государства.

Duma.gov.ru Касым-Жомарт Токаев

18 апреля президент встретился с заместителем министра обороны — начальником генерального штаба Вооруженных сил Казахстана Муратом Бектановым. Главе республики также представили информацию о работе штаба по обороне страны.

Токаев указал на необходимость усиления работы по анализу военных угроз, а также на необходимость разработки концептуальных подходов по дальнейшему укреплению армии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в Казахстане стартовали крупномасштабные стратегические командно-штабные учения «Айболат-2019» («Секира»), в которых принимают участие около 8000 военнослужащих.