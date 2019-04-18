Санкт-Петербург, 18 апреля, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Многие районные суды Петербурга утром в четверг, 18 апреля, даже не успели приступить к работе. Людей из зданий пришлось вывести после получения писем с угрозами взрыва. Кроме того, опять под эвакуацию попали петербургские школьники.

ИА Красная Весна Ученики за партами

По данным судебной пресс-службы города, к 10:00 мск эвакуированы Московский, Невский, Приморский, Красногвардейский, Петроградский и Кировский районные суды.

«Поздравляем вас! Вы победили в конкурсе самого взрывного здания Санкт-Петербурга»! Ваше здание будет подорвано сегодня, взрывные устройства заложенны. Желаем взрывного отдыха :)» , — пишут в своем послании неизвестные злоумышленники (орфография оригинала).

Напомним, массовая эвакуация районных, мировых судов и Санкт-Петербургского городского суда происходила всего два дня назад, 16 апреля. В тот день угрозы злоумышленников затронули сотни других общественных и административных зданий, были эвакуированы 15 тыс.человек.

Одновременно сегодня, как сообщают пользователи соцсетей, уже выведены дети и взрослые из нескольких школ в разных районах города: сейчас в списке попавших под угрозу учебных заведений пять школ, но их количество может возрасти.

Также идет эвакуация из торгового центра «Жемчужная плаза» на юго-западе города. Этот объект переживает подобное событие по несколько раз в неделю.