Углич, Ярославская область, 18 апреля, 2019, 09:59 — ИА Регнум. В Угличе Ярославской области неизвестные повредили чудотворную икону в Алексеевском женском монастыре. Об этом сообщают «Вести-Ярославль».

Wikimedia.org Алексеевский монастырь

Икона «Свеча неугасимая огня невещественного» (Вратарница Угличская) — главная святыня монастыря. Она написана на холсте. По традиции верующие приносят к таким иконам золотые украшения, которые помещают в нижнюю часть образа.

Воры ночью проникли в храм, где располагалась икона, перепелив решетку на окне. Чтобы забрать золото, они разбили стекло, которым был закрыт низ иконы. Образ получил повреждения. Настоятельница монастыря написала заявление в полицию.