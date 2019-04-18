Москва, 18 апреля, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал строить хостелы и сообщил о намерении внести поправку об их строительстве, передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Жириновский

«Мы будем поправки вносить, городские власти должны найти места для открытия хостелов взамен закрытых в жилых домах. Пускай строят жилые дома и отдельный вход в нежилое помещение в каждом доме метров на сто. там будут везде открываться хостелы», — рассуждает Жириновский.

Это будет и жильцам хорошо, и туристам дешево, миллионы людей получат работу, уверен депутат Госдумы.

Госдума и Совфед приняли компромиссный закон, предполагающий запрет хостелов в жилых помещениях. Запрет вступит в силу с 1 октября 2019 года.