Москва, 18 апреля, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Сегодня Госдума будет рассматривать третью попытку амнистии капиталов, воспользоваться ей сможет узкая группа лиц, близкая к руководству России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля, об этом заявил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Итоги третьей волны весьма предсказуемы, вынужденно воспользуется ей исключительно группа олигархов, близкая сегодня к руководству страны, на которых в силу определенных причин наложены санкции. И для того, чтобы сохранить свои капиталы, финансовые активы, они вынуждены будут перевести их практически без потерь на офшорные зоны на территории РФ», — сказал Куринный.

Он отметил, что это уже третья «попытка возвращения на родину денег, которые выводились из страны в течение десятков лет, это около 1 трлн долларов».

«Это третья попытка правительства РФ, две предыдущие провалились. Несмотря на огромные льготы, несмотря на то, что предлагается освободить от налоговой, административной, уголовной ответственности все капиталы, всю недвижимость, которая записана в том числе на номинальных владельцев, по итогам первой волны, так называемой деофшоризации 2015 года, в страну вернулось всего в виде налогов 6 млрд рублей, и всего 11 тыс. иностранных резидентов, а точнее наших граждан, зарегистрировались в качестве налоговых резидентов РФ», — отметил парламентарий.

Итогов второй волны мы до сих пор не знаем, говорит депутат.

В КПРФ раскритиковали амнистию капиталов.

«Мы считаем, что этот подход в корне неверный, мы фактически поощряем сегодня те преступные действия, которые совершались в течение многих лет, сопровождались вывозом огромного количества финансовых ресурсов, материальных активов из РФ», — заявил Куринный.