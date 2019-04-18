Екатеринбург, 18 апреля, 2019, 09:55 — ИА Регнум. В столице Среднего Урала следует более тщательно вылавливать «нелегалов», тайно сдающих свои квартиры в аренду. Об этом заявил екатеринбургский депутат Александр Колесников на заседании бюджетной комиссии гордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Колесников обратил внимание, что из-за теневых арендодателей в бюджете города мало поступлений с налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Это доставляет неудобство и жителям, считает парламентарий.

«Сортировка стала не местом жительства, а местом бизнеса. Страдают жители, когда с ними по соседству проживает 15 человек!» — сказал Колесников.

Депутат призвал присутствующую на заседании главу аналитического отдела свердловского управления Федеральной налоговой службы Елену Сальникову улучшить взаимодействие с управляющими компаниями, дабы выявлять «нелегалов».

Напомним, за 2018 год на Среднем Урале планируют собрать рекордный налоговый «урожай» благодаря участившейся сдачи квартир в аренду во время чемпионата мира по футболу-2018. Область может получить почти на 43% больше денег с налогов.