Москва, 18 апреля, 2019, 09:42 — ИА Регнум. В Москве сотрудники метрополитена начали подготовку к лету, сообщает 18 апреля официальный портал мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

В вестибюлях метро снимают вторые двери, сохраняющие тепло в зимний период. Работы уже проведены в более чем половине станций, убрано 3,8 тысяч дверей. Завершение планируется до конца апреля.

«Всего на станциях столичной подземки зимой ставят более 4,5 тысячи вторых стеклянных дверей. В теплое время года мы их убираем для усиленного проветривания, обмена воздуха и снижения температуры на станциях», — рассказал вице-мэр столицы Максим Ликсутов.

Работы проводят в ночное время, когда метро закрыто, чтобы не мешать пассажирам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве прошли публичные слушания по строительству новой Коммунарской линии метро.