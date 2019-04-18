Новосибирск, 18 апреля, 2019, 09:42 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 18 апреля, с самого утра дует сильный ветер (по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, местами порывы ветра достигают 25 м/с), идёт мокрый снег, дороги и тротуары покрылись льдом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гололед

«18 апреля в Новосибирске ожидается ухудшение погодных условий: осадки, преимущественно в виде мокрого снега, порывистый ветер, местами отложение мокрого снега, установление временного снежного покрова. Похолодание. На дорогах местами сильная гололедица», — отмечали ранее синоптики.

Тем временем, как сообщили в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, с 10:00 (время местное) были закрыты для движения пассажирских автобусов федеральные автомобильные дороги Р-255 «Сибирь» и Р-256 «Чуйский тракт».

«Причина — сильный боковой ветер, снижение видимости. Специалисты МЧС России рекомендуют автовладельцам отложить междугородние поездки по данным направлениям до улучшения метеоусловий. При неотложной поездке будьте предельно осторожны, неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения и предпринимайте все меры безопасной езды», — пояснили в региональном МЧС.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 8:30 утра 18 апреля на дорогах Новосибирска наблюдались девятибалльные пробки, к 9:00 фиксировалось уже 10 баллов. В социальных сетях очевидцы сообщают о десятках аварий. Неудобства апрельская метель доставляет и прохожим.

По данным «НГС.Новости», только на Бугринском мосту столкнулись восемь машин. Кроме того, в Дзержинском районе, на ул. Ползунова, 7 ветер уронил уличный холодильник на ногу прохожему, а в Мочище сорвало крышу дома.

Как сообщают «Новосибирские новости», рано утром на Мочищенском шоссе водитель такси врезался в столб, а другой автомобиль лёг на крышу на Ипподромской магистрали, позже там же столкнулись два седана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на ближайшие несколько дней синоптики прогнозировали ухудшение погоды в Новосибирске — с 17 по 19 апреля ожидаются порывистый ветер до 22 м/с, дождь и мокрый снег.