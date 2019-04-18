Ярославль, 18 апреля, 2019, 09:35 — ИА Регнум. XI Молодёжный фестиваль «Будущее театральной России» пройдет в Ярославле с 22 по 29 апреля. Свои дипломные работы представят студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Белграда и других городов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала исполнительный директор фестиваля Татьяна Цветкова.

Volkovteatr.ru Фестиваль «Будущее театральной России»

Всего на фестивале будет показано 12 студенческих спектаклей. Площадками для показов станут большая и камерная сцены Волковского театра и учебный театр Ярославского театрального института. Зрители смогут оценить самые разные театральные школы — на БТР приедут выпускники ГИТИСа, Школы-студии МХАТ, ВГИКа, Новосибирского театрального института, Российского института сценических искусств из Санкт-Петербурга, Хабаровского государственного института культуры, Екатеринбургского театрального института.

«Единственный иностранный участник фестиваля — Сербская театральная академия из Белграда. На сцене учебного театра ЯГТИ ее студенты покажут «Чайку» Антона Чехова, которая в постановке Милана Нешковича доведена до фарса», — сообщает исполнительный директор фестиваля БТР Татьяна Цветкова.

Среди других фестивальных постановок: «Война и мир. Сочинение в трёх частях» (жанр спектакля заявлен как «упражнение»), трагедия Б. Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи», созданный на стыке драмы и музыкального театра «Над пропастью во ржи» Д. Сэлинджера, кукольный спектакль в жанре фэнтези «Волшебное оружие Кэндзо», оперетта Ж. Оффенбаха «Жанна плачет, Жан смеётся» и другие.

В рамках фестиваля также пройдут творческие встречи и мастер-классы.