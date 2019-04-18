Южно-Сахалинск, 18 апреля, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Уникальную программу для минимизации последствий землетрясений изобрели сахалинские учёные. Новая программа объединяет сейсмодатчики, расположенные по всему Дальнему Востоку — в Приморье, на Сахалине и Камчатке, данные своих датчиков предоставили и японские учёные. Очередной, 14-й по счёту, датчик 18 апреля установили в сахалинском городе Невельск, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Чайкина Установка датчика в Невельске. Сейсмолог Андрей Степнов

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Уникальность программы заключается в том, что в случае землетрясения она мгновенно информирует о том, где могли произойти наиболее сильные разрушения. В этом смысле программа просто бесценна для работы спасателей, которым теперь не понадобиться тратить время на обследование зданий и местности вслепую. Благодаря разработке сахалинских ученых, спасатели теперь сразу смогут увидеть, где их помощь нужна в первую очередь.

Сегодня в одном из зданий города Невельска установили специальную сейсмостанцию — своего рода кардиограф, считывающий пульс земли.

«На юге Сахалина это третья станция. Ранее мы установили такие же в селе Высоком и в Синегорске, при этом мы еще пользуемся международными данными. Сейчас на Сахалине 14 сейсмостанций», — рассказал сейсмолог малого инновационного предприятия Геофизтех Андрей Степнов.

Программное приложение уже есть в доступных источниках для скачивания, она устанавливается на любой смартфон. В Южно-Сахалинске её уже включили в проект «Безопасный город». 600 городских зданий обозначили характеристиками сейсмостойкости. Все участники проекта, это 11 человек, ранее работали в сахалинском Институте морской геологии и геофизики. Потом ученые решили объединиться и создать команду «Физические технологии». Они получили федеральный грант Фонда содействия инновациям.

Одним из существенных источников заработка для разработчиков программы стали и заказы газовиков и нефтяников. Они просят рассчитать сейсмонагрузку для зданий и сооружений. На заработанные средства ученые покупают и устанавливают сейсмостанции по всей территории Сахалинской области. Невельская станция, установленная сегодня, 18 апреля, стала уже 14-й по счету. В ближайшее время планируется установить датчики и на Курильских островах.

До настоящего времени ученые пользовались для аналогичных целей разработками коллег из США и Японии. Сахалинские ученые утверждают, что их разработка в значительной степени превосходит по точности и скорости реагирования иностранные. Программа уже сейчас на уровень выше зарубежных аналогов.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалин, Курилы и Камчатка относятся к наиболее сейсмоопасным районам Дальнего Востока.