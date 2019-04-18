Москва, 18 апреля, 2019, 09:18 — ИА Регнум. В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

Kremlin.ru Фиона Хилл (слева) на встрече Президента России Владимира Путина с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Москва. 27 июня 2018 года

Уточняется, что Хилл в рамках поездки, о которой ранее не сообщали ни российские, ни американские власти, провела встречи с представителями Совета безопасности РФ и Министерства иностранных дел России.

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Как отмечает издание, Хилл уже посещала Россию в качестве советника Трампа, однако её предыдущие визиты также не афишировались. На этом настаивала американская сторона.

Как сообщало ИА REGNUM, советник президента США по отношениям с Европой и Россией Фиона Хилл приезжала в Москву летом 2018 года. Тогда она прибыла в Россию в составе делегации, которую возглавлял помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.