Киев, 18 апреля, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Связи с рядом организаций не будут устанавливаться командой кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, 18 апреля сообщили представители его штаба на своей странице в социальной сети Facebook.

Maria Буратино

В число структур, контактов с которыми штаб фаворита президентской гонки поддерживать не намерен, относятся группа Signal Group Consulting, а также компании и агентства, занятые лоббированием.

Ближайшие соратники Владимира Зеленского, из которых сформирована его команда, опровергли наличие в своих рядах экс-главы «Нафтогаза» Олега Дубины, в прошлом занимавшего должность первого вице-премьера Украины.

Опровержение было дано в весьма категоричной форме: «Никогда не был и не является членом команды Владимира Зеленского».

Данный подход, по словам представителей штабного центра, имеет принципиальное значение. Зеленский, как утверждают его сотрудники, намерен отказаться от порочной практики распределения «будущих должностей, портфелей и мест в списках кулуарно, в тайне от общества». Это качество, по мнению представителей предвыборной команды, позволяет главе партии «Слуга народа» коренным образом отличаться от «представителей «старых» политических элит».

Как ранее сообщало ИА REGNUM , Владимир Зеленский отверг возможность союза с партиями «Блок Петра Порошенко» и «Оппозиционная платформа — За жизнь». Коалиция с данными политическими структурами, по его словам, не представляется возможной.