Вашингтон, 18 апреля, 2019, 09:08 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах бывший менеджер китайской авиакомпании Ин Линь призналась в суде Нью-Йорка в том, что во время работы занималась незаконной транспортировкой груза из США в КНР, сообщается на сайте американского Минюста.

Bill Larkins Air China

По ее словам, она действовала под руководством военных офицеров Китая, которые работали в постоянном представительстве КНР при ООН. Так, Ин Линь принимала у них груз и помещала его на борт воздушных судов, периодически регистрируя его на имя пассажиров.

По данным СМИ, Ин Линь работала в авиакомпании Air China, сейчас ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двоим обучающимся в США студентам из Китая предъявили обвинения в мошенничестве с использованием поддельных смартфонов компании Apple в крупном размере.

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