«Манчестер Сити» эмоционально отреагировал на отмену гола
Лондон, 18 апреля, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Пресс-служба «Манчестер Сити» оставила непонятную запись после отмены арбитром решающего для команды гола на своей странице в Twitter.
Twitter «Манчестер Сити»
Запись после отмены арбитром решающего для команды «Манчестер Сити» гола
В конце игры с «Тоттенхэм Хотспур» арбитр не засчитал пятый гол в исполнении Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити».
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В итоге «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 4:3, но не смог пройти в полуфинал по сумме двух матчей.
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