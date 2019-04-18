Лондон, 18 апреля, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Пресс-служба «Манчестер Сити» оставила непонятную запись после отмены арбитром решающего для команды гола на своей странице в Twitter.

Twitter «Манчестер Сити» Запись после отмены арбитром решающего для команды «Манчестер Сити» гола

В конце игры с «Тоттенхэм Хотспур» арбитр не засчитал пятый гол в исполнении Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити».

«wfiuhefijvbeojefvnojegfnvepgfjevgpinbgw», — написала прессс-служба команды после отмены гола.

В итоге «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 4:3, но не смог пройти в полуфинал по сумме двух матчей.

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