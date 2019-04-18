Челябинск, 18 апреля, 2019, 08:57 — ИА Регнум. В Челябинске комитет областного Заксобрания по законодательству поддержал поправки в закон о выборах губернатора, предусматривающие право самовыдвиженцам участвовать в выборах главы региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном парламенте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Кандидаты-самовыдвиженцы должны будут собрать в свою поддержку не менее 0,5% избирателей Южного Урала (то есть примерно 13 168 подписей). Также им нужно будет предоставить подписи муниципальных глав и депутатов.

Проект закона подготовила областная избирательная комиссия. Также среди поправок — возможность голосования граждан по месту нахождения. Кроме того, до 150 млн рублей увеличена предельная сумма расходов кандидата за счёт средств его избирательного фонда. При повторном голосовании сумма возрастает на 20%.

Комитет рекомендовал Заксобранию принять этот закон в трёх чтениях. Заседание состоится 26 апреля.

Напомним, проект закона облизбирком представил в Заксобрание ещё в конце 2018 года. А после назначения Алексея Текслера врио губернатора он заявил, что пойдёт на выборы 8 сентября самовыдвиженцем. После этого проект рассмотрел одобрил комитет и, возможно, 26 апреля уже примет Заксобрание.