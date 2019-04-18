Вашингтон, 18 апреля, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Facebook и его дочерняя компания Instagram начали удалять страницы и учётные записи участников Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), который США с 15 апреля официально признали террористической организацией. Об этом сообщил телеканал CNN.

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Ранее информационное агентство Ирана Mehr сообщило об удалении некоторых аккаунтов, принадлежащих генералам КСИР, в Instagram. В компании изданию эту информацию подтвердили, заявив, что такая политика также распространяется и на Facebook. Какие именно аккаунты были удалены, не сообщается.

Представитель Facebook пояснил, что компания действует в рамках американского законодательства во исполнение санкций против Ирана.

«Мы работаем с соответствующими государственными органами, чтобы обеспечить выполнение наших юридических обязательств, в том числе связанных с решением по КСИР», — сказал представитель компании.

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На такие шаги отреагировал министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад-Джавад Азари Джахроми, процитировав писателя-фантаста Джорджа Мартина.

«Когда вы вырываете человеку язык, вы не доказываете, что он лжец; вы всего лишь говорите миру, как боитесь того, что он может сказать», — написал министр в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле президент США Дональд Трамп принял решение признать КСИР террористической организацией. Это решение официально вступило в силу 15 апреля. В ответ Высший совет национальной безопасности Ирана официально признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а США — спонсором терроризма.