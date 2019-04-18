Ханты-Мансийск, 18 апреля, 2019, 08:59 — ИА Регнум. На Урале находится очаг описторхоза. Данное паразитарное заболевание распространено в ХМАО, ЯНАО, Тюменской, Курганской и Свердловской областях. Передаётся через плохо обработанную рыбу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

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Одна из причин заражения рыбы описторхозом — сброс необеззараженных от возбудителей паразитозов сточных вод в поверхностные водоемы. Путь заражения человека — несоблюдение режима приготовления рыбы семейства карповых рыболовами и на рыбоперерабатывающих предприятиях.

В целом по стране в 2018 году было выявлено 19 077 случаев описторхоза. В Уральском федеральном округе показатель заболеваемости во много раз превышает среднероссийские значения: в Ханты-Мансийском автономном округе в 23,5 раза, в Ямало-Ненецком автономном округе в 12 раз, в Тюменской области в 7,7 раза, Курганской области в 4,7 раза, Свердловской области в 1,1 раза.

Описторхоз является одним из самых опасных и распространенных паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу. Чтобы не заразиться, необходимо варить рыбу в течение 15 минут с момента закипания; жарить в распластанном виде и обязательно в масле до 20 минут. Засолка мелкой рыбы должна длиться 14 дней, крупной — в течение 40 суток с добавлением 2 кг соли на 10 кг рыбы.

Кроме того, личинки описторхисов погибают и при низкой температуре минус 40 градусов в толще рыбы в течение семи часов.