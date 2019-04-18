Финикс , США, 18 апреля, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Астероид размером с десятиэтажное здание пройдет сегодня между землей и Луной, сообщат 18 апреля AMNA.

Buddy_Nath Астероид

Небесное тело будет двигаться по середине расстояния между нашей планетой и ее спутником, но для Земли он не представляет опасности, в соответствии с данными NASΑ.

Вместе с тем, данный астероид «2019 GC6», в соответствии с расчетами траектории, может представлять угрозу в будущем, потому что вероятность его пересечения с Землей не исключается полностью.

Он вновь будет проходить рядом с Землей в 2034, 2041 и 2048 годах, и эксперты NASA классифицировали его как потенциально опасный для нашей планеты в течение ближайших 100 лет.

Астероид был обнаружен 9 апреля телескопом Catalina Sky Survey, расположенным в Аризоне, его диаметр может достигать 30 метров.