Киев, 18 апреля, 2019, 08:56 — ИА Регнум. Порядок во время второго тура президентских выборов на Украине будут обеспечивать 72 тыс. полицейских, сообщили 17 апреля в пресс-службе национальной полиции, сообщается на сайте ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

В сообщении ведомства говорится, что охранять окружные и участковые избирательные комиссии будут 50 тыс. правоохранителей, ещё 11 тыс. задействуют для поддержания порядка на улицах, примерно столько же будут работать в составе следственно-оперативных и взрыво-технических групп, а также будут находиться в оперативном резерве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента коммуникации МВД Украины Артём Шевченко призвал сторонников кандидатов в президенты с пониманием отнестись к мерам безопасности во время проведения дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве, а также не приносить на мероприятие любые потенциально опасные предметы.

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