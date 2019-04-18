Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе
Москва, 18 апреля, 2019, 08:44 — ИА Регнум. Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию. Можно заразиться, если есть сырую, слабосоленую или не прожаренную рыбу, сообщается на сайте ведомства.
По данным ведомства, существует риск заражения более 20 видами паразитов через необеззараженную рыбу. Наиболее распространенными являются описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы, анизакидозы.
Так, в 2018 году в России было выявлено 19 тыс. 077 случаев описторхоза (12,9 случая на 100 тыс. населения) и 4035 случаев дифиллоботриоза.
Роспотребнадзор предупреждает, что риск употребления населением необеззараженной рыбы остается высоким.
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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года жители России могут ощутить «дефицит» рыбы. Причиной станет вступающий в силу с 1 сентября технический регламент ЕАЭС, запрещающий магазинам продавать рыбу, пораженную «видимыми паразитами».
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