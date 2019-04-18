Мексика выразила сожаление в связи с новыми санкциями США против Кубы
Гавана, 18 апреля, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Правительство Мексики выразило сожаление в связи с введением США новых санкций против Кубы. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Мексики.
Мексиканское правительство также пообещало, что будет защищать мексиканские компании, которые ведут или заинтересованы в ведении бизнеса на Кубе и могут пострадать от новых санкций США.
«Мексика выступает против применения односторонних торговых мер экстерриториального характера, поскольку они нарушают нормы международного права», — говорится в сообщении мексиканского МИДа.
Напомним, 17 апреля госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон позволит гражданам США подавать судебные иски в отношении имущества, конфискованного на Кубе.
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