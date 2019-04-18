Гавана, 18 апреля, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Правительство Мексики выразило сожаление в связи с введением США новых санкций против Кубы. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Мексики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Мексиканское правительство также пообещало, что будет защищать мексиканские компании, которые ведут или заинтересованы в ведении бизнеса на Кубе и могут пострадать от новых санкций США.

«Мексика выступает против применения односторонних торговых мер экстерриториального характера, поскольку они нарушают нормы международного права», — говорится в сообщении мексиканского МИДа.

Напомним, 17 апреля госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон позволит гражданам США подавать судебные иски в отношении имущества, конфискованного на Кубе.

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