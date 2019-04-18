Москва, 18 апреля, 2019, 08:44 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 18 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь, сообщают «Метеовести».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь в Москве

По данным синоптиков, днем воздух в столице прогреется до +10…+12 градусов, в Подмосковье — до +8…+13 градусов. Ветер северо-восточный 3−8 м/с, атмосферное давление составит 758 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде предстоящим летом в России. Ожидается, что температурные показатели будут находиться в пределах нормы.

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