Берёзовский, Свердловская область, 18 апреля, 2019, 08:41 — ИА Регнум. В Берёзовском городском округе Свердловской области цистерна с бензином сошла с рельсов. В результате произошла утечка топлива, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления МЧС.

eluela31 Утечка бензина

Авария произошла в промышленной зоне в ночь с 17 на 18 апреля. Место ЧП было оцеплено. Чтобы не допустить возгорания горючего, пожарные применили пенную атаку.

Угрозы населению нет. Сейчас специализированная организация проводит рекультивацию грунта и нейтрализацию топлива. Также выясняются причины ЧП. По предварительным данным, оно произошло из-за неисправности первой колесной пары цистерны.