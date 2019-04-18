Москва, 18 апреля, 2019, 08:26 — ИА Регнум. В Москве с 22 апреля начинается весенний этап акции «Миллион деревьев». Старт акции и первые посадки деревьев начнутся в Ясенево, сообщается на портале мэра столицы.

Иван Шишкин. Дубовый лес. 1869

Всего весной 2019 года в столице планируется высадить более 7 тыс. деревьев (берёзу, дуб и др.) и более 235 тыс. кустарников (спирею, сирень и др.).

Посадка деревьев и кустарников будет проводиться на 1700 дворовых территориях и на территории 252 социальных объектов. Акция «Миллион деревьев» продлится до 24 мая.

Читайте также: В Москве в рамках акции «Миллион деревьев» озеленят 2 тыс. дворов

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Москве в десятый раз проходила акция «Миллион деревьев». Весной было высажено 4,5 тыс. деревьев и 182 тыс. кустарников.

Ранее на эту тему: На озеленение Москвы выделят 199 млн рублей