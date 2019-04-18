В Москве стартует весенняя акции «Миллион деревьев»
Москва, 18 апреля, 2019, 08:26 — ИА Регнум. В Москве с 22 апреля начинается весенний этап акции «Миллион деревьев». Старт акции и первые посадки деревьев начнутся в Ясенево, сообщается на портале мэра столицы.
Всего весной 2019 года в столице планируется высадить более 7 тыс. деревьев (берёзу, дуб и др.) и более 235 тыс. кустарников (спирею, сирень и др.).
Посадка деревьев и кустарников будет проводиться на 1700 дворовых территориях и на территории 252 социальных объектов. Акция «Миллион деревьев» продлится до 24 мая.
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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Москве в десятый раз проходила акция «Миллион деревьев». Весной было высажено 4,5 тыс. деревьев и 182 тыс. кустарников.
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