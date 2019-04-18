Шэньян, Китай, 18 апреля, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Уже более 4 тыс. человек принимают участие в борьбе с лесным пожаром в горах Ципань близ города Шэньян, столицы провинции Ляонин на северо-востоке Китая, сообщает 18 апреля агентство Синьхуа.

skeeze Лесные пожары

Пожар разгорелся около 13:50 по местному времени 17 апреля и быстро распространился на обширную территорию в связи с тем, что в регионе установилась очень сухая и ветренная погода.

Два вертолета, шесть беспилотников и более 150 пожарных автомобилей были мобилизованы на борьбу с пламенем. К 20:55 по местному времени 17 апреля было использовано 122 снаряда для вызова дождя.

Более 11 тыс. местных жителей были переселены в безопасное место уже к 21:40 по местному времени 17 апреля. Информации о жертвах или пострадавших не поступало. В настоящее время проводится расследование с целью выяснения причины возгорания.