Тегеран, 18 апреля, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани обвинил Соединенные Штаты в гибели граждан своей страны от последствий наводнения, сообщает 18 апреля Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Рухани подчеркнул, что санкции Вашингтона, препятствующие получению кредитов, осложнили ликвидацию последствий наводнений, охвативших страну. В результате чего погибли по меньшей мере 76 человек.

«Власти США всегда подчеркивали, что находятся в хороших отношениях с народом Ирана, но не согласны лишь с политикой правительства. Однако теперь они продемонстрировали свою истинную природу», — заявил Рухани.

Напомним, в 2015 году администрация прежнего президента США Барака Обамы заключила с Ираном соглашение, в соответствии с которым Тегеран обязался заморозить ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций.

Новый президент США Дональд Трамп в мае 2018 года расторг соглашение, наложив на Иран новые санкции. В результате у Тегерана возникли сложности, в том числе с закупкой техники, необходимой для ликвидации последствий наводнений, охвативших страну 19 марта 2019 года.