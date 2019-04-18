Рухани: США продемонстрировали свою «истинную природу»
Тегеран, 18 апреля, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани обвинил Соединенные Штаты в гибели граждан своей страны от последствий наводнения, сообщает 18 апреля Al Jazeera.
Рухани подчеркнул, что санкции Вашингтона, препятствующие получению кредитов, осложнили ликвидацию последствий наводнений, охвативших страну. В результате чего погибли по меньшей мере 76 человек.
«Власти США всегда подчеркивали, что находятся в хороших отношениях с народом Ирана, но не согласны лишь с политикой правительства. Однако теперь они продемонстрировали свою истинную природу», — заявил Рухани.
Напомним, в 2015 году администрация прежнего президента США Барака Обамы заключила с Ираном соглашение, в соответствии с которым Тегеран обязался заморозить ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций.
Новый президент США Дональд Трамп в мае 2018 года расторг соглашение, наложив на Иран новые санкции. В результате у Тегерана возникли сложности, в том числе с закупкой техники, необходимой для ликвидации последствий наводнений, охвативших страну 19 марта 2019 года.